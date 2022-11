Migranti, Renzi: “La campagna elettorale è finita, basta demagogia e crudeltà”

Roma, 11 novembre 2022 – “Il Governo Meloni deve capire che la campagna elettorale è finita. Stare per una settimana sui media a dire ‘la pacchia è finita, non possono scendere tutti’, lasciando a bordo delle navi alcune decine di migranti con i fari delle tv puntati addosso, mentre tutti i giorni migliaia di migranti entrano in Italia da altre parti, era una pura speculazione mediatica”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato il braccio di ferro messo in atto negli ultimi giorni dal governo Meloni rispetto agli sbarchi dei migranti.

“Alla fine, ovviamente, sono scesi tutti. Lo show inutile e crudele è finito, le trasmissioni possono occuparsi di altro, i migranti vengono fatti scendere. A mio giudizio questo è populismo, non politica. Mi piacerebbe una riflessione vera sull’immigrazione. E anche sull’emigrazione, specie di tanti giovani del Sud. Mi piacerebbe una discussione su come la cultura salvi l’identità di un popolo dall’anonimato e di come ci sia bisogno di una riflessione sulla crisi demografica e sugli effetti del climate change sui flussi migratori. Su questi temi io sono pronto a discutere con chiunque.

Se il tema invece è lasciare qualche decina di disperati su una nave per consentire al Governo di fare spot elettorali quando la campagna elettorale è finita da un mese mi sembra profondamente ingiusto. Io sono per la sicurezza e per la legalità, non per la demagogia e la crudeltà”, ha detto poi in conclusione Renzi dopo i casi legati alle navi Ong che hanno chiesto un porto sicuro all’Italia per far sbarcare i migranti.

