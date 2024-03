Cambio di rotta per la Sea Watch: dopo le proteste, il governo ha assegnato il porto di Pozzallo (e non Ravenna)

in

Roma, 8 marzo 2024 – Sullo sbarco della Sea Watch 5 il governo Meloni, alla fine, si è visto costretto a fare dietro front. Alla nave Ong, infatti, è stato concesso di attraccare al porto di Pozzallo, e risparmiarsi diversi giorni di navigazione con a bordo non solo i migranti salvati, ma anche il corpo del 17enne morto poche ore dopo il soccorso. Nonostante questo, però, la scelta iniziale di far sbarcare a Ravenna, anche a fronte delle evidente problematiche evidenziate, ha fatto sollevare numerosi interrogativi sulle discutibili procedure di gestione degli arrivi.

Migranti, la Sea Watch 5 è sbarcata a Pozzallo

La Sea Watch 5 aveva segnalato immediatamente, dopo il salvataggio, che diverse persone, incluso un ragazzo di 17 anni, necessitavano di un’evacuazione medica urgente a causa delle condizioni precarie in cui si trovavano. Tuttavia, nonostante l’allerta lanciata dall’equipaggio, le autorità italiane e maltesi hanno mostrato ritardi e resistenze nell’intervenire. Il rimpallo di responsabilità tra le autorità e la mancata risposta dei paesi confinanti hanno portato alla tragica morte del giovane, esposto per ore alle esalazioni del carburante e alle condizioni estreme della traversata. Anche dopo il decesso, la questione dello sbarco del corpo è diventata oggetto di controversia. La Guardia Costiera italiana, infatti, ha rifiutato di prenderlo a bordo. E ha costretto la Sea Watch 5 a navigare verso Ravenna, a oltre quattro giorni di distanza.

Le proteste politiche non sono tardate ad arrivare, con il Partito Democratico che ha sollevato interrogativi sulla tempistica dell’intervento e sulle decisioni adottate. Anche la scelta di Ravenna come porto di sbarco è stata particolarmente contestata, data la distanza e l’assenza di una soluzione adeguata per conservare dignitosamente il corpo del giovane. La svolta è arrivata solo quando è stato assegnato alla nave un nuovo porto, quello di Pozzallo, consentendo uno sbarco più tempestivo e appropriato. L’arrivo e lo sbarco dei migranti, compreso il corpo del giovane deceduto, sono avvenuti nella quiete della notte. E così è stata messa la parola fine a una vicenda dai risvolti tragici.

