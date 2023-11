Migranti Tajani: “In Albania si seguiranno le leggi di Italia e Ue”

Roma, 21 novembre 2023 – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha illustrato alla Camera l’accordo tra Italia e Albania in materia migratoria, definendolo un passo significativo nella strategia complessiva del governo. In un contesto di crescente instabilità internazionale, Tajani ha evidenziato la necessità di contrastare i trafficanti e prevenire partenze dei migranti irregolari. Inoltre, ha anche menzionato il recente naufragio al largo di Lampedusa, sottolineando la tragedia umana legata al mercato illegale gestito dai trafficanti.

Migranti, Tajani: “Bisogna fermare il mercato dei trafficanti”

Quello dei trafficanti di migranti, ha sottolineato Tajani, è un “mercato che continua a lucrare sulla disperazione e a mietere vittime, come dimostra il nuovo naufragio verificatosi ieri al largo di Lampedusa. Prevenire le partenze irregolari, rafforzare le frontiere esterne, combattere gli scafisti, migliorare il sistema dei rimpatri, ampliare i canali di migrazione legale, accogliere chi ha diritto alla protezione internazionale: ecco gli ingredienti principali del nuovo approccio che stiamo cercando di affermare in Europa. Il governo intende sottoporre in tempi rapidi alle Camere un disegno di legge di ratifica che contenga anche le norme e gli stanziamenti necessari all’attuazione del protocollo. Il dibattito di oggi e il voto che lo concluderà dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che il nostro governo non si è mai sottratto, specie su questioni di tale rilevanza, al dialogo e al vaglio del Parlamento“, ha poi aggiunto.

“l protocollo stabilisce che nei due centri non potranno trovarsi complessivamente più di tremila migranti nello stesso momento. E che i migranti potranno arrivare nel porto albanese solo con navi delle autorità italiane, intervenute in operazioni di soccorso. Non si potranno trainare i barconi degli scafisti, né indirizzare verso l’Albania imbarcazioni gestite da Organizzazioni non governative. I migranti avranno esattamente lo stesso trattamento previsto dalle norme italiane ed europee“, ha inoltre ribadito prima di spiegare che “i due centri funzioneranno secondo la normativa italiana, europea e internazionale in materia. Le procedure saranno quelle italiane e saranno svolte esclusivamente dalle autorità italiane, amministrative e giudiziarie“.

Tajani: “Accordo diverso da quello tra Regno Unito e Ruanda”

“È utile osservare che questo Protocollo non è paragonabile all’accordo tra Regno Unito e Ruanda. Non c’è esternalizzazione ad un paese terzo della gestione delle domande di asilo. E non si deroga ai diritti internazionalmente garantiti, che sono anzi più volte espressamente riaffermati nel Protocollo. Presto l’Albania entrerà a far parte dell’Unione europea ed è parte del Consiglio d’Europa. Le deroghe sarebbero state impossibili. In Albania potranno essere condotti solo i migranti che possono essere trattenuti nelle strutture che li accolgono. Secondo le norme italiane ed europee oggi vigenti, si tratta di due categorie di migranti.

La prima è quella dei richiedenti asilo soggetti a procedura accelerata di frontiera. Quindi persone non vulnerabili provenienti da Paesi sicuri o migranti che abbiano già presentato domanda di asilo, ottenendo un diniego. La seconda categoria è quella delle persone in attesa di rimpatrio, dopo l’accertamento dell’assenza dei requisiti per il soggiorno in Italia. Nella struttura in Albania non potranno in nessun caso essere accolti soggetti vulnerabili, quali, ad esempio, minori e donne in gravidanza”, ha infine dichiarato Tajani.

