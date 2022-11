Migranti, tre uomini hanno viaggiato dalla Nigeria a Las Palmas nascosti nel timone di una petroliera

Roma, 29 novembre 2022 – Undici giorni seduti sul timone di una petroliera per arrivare in Europa: la fotografia scattata dalla guardia di costiera spagnola rimarrà probabilmente impressa nella storia per sempre. D’altronde, è la dimostrazione concreta di tutto ciò che si è disposti a fare per tentare di garantirsi un futuro. Una nuova vita.

Migranti, 11 giorni seduti sul timone di una petroliera

Nello scatto si vedono perfettamente tre uomini seduti uno di fianco all’altro, a meno di un metro di distanza dall’acqua. Sono in attesa di approdare a Las Palmas. Il loro viaggio, però, è iniziato in un Paese molto lontano: la Nigeria. Ed è durato undici, lunghissimi, giorni. Stando a quanto riferito dal Servizio di soccorso marittimo spagnolo, i migranti che si erano nascosti nel timone della petroliera, la Alithini II, sono stati salvati e ora si trovano sulla terra ferma. Il loro stato di salute era critico: mostravano sintomi di disidratazione e ipotermia, per questo sono stati subito trasferiti negli ospedali dell’isola.

Secondo quanto riportato dal sito web MarineTraffic, la nave battente bandiera maltese era partita da Lagos, in Nigeria, il 17 novembre. Ed è arrivata a Las Palmas questo lunedì.

