Milano lancia REMID@: un progetto per l’inclusione digitale delle persone vulnerabili e straniere

Roma, 3 novembre 2025 – Ridurre il digital divide e rendere Milano una città più inclusiva: è questo l’obiettivo di REMID@ – REndere Milano Inclusiva e Digitale, il nuovo progetto promosso da Fondazione Mondo Digitale ETS, MigliorAttivaMente APS e Comune di Milano, con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano.

L’iniziativa mira a fornire formazione gratuita e personalizzata per aiutare i cittadini, in particolare persone straniere, anziani, disoccupati e abitanti delle periferie, a sviluppare competenze digitali e ad accedere con facilità ai servizi online pubblici e privati.

Tra i servizi offerti figurano il supporto per SPID, CIE, alfabetizzazione digitale e assistenza personalizzata.

Da settembre 2025, il progetto si rafforza con i Punti di Facilitazione Digitale della Regione Lombardia, coordinati da Ifoa in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, attivi nelle case di quartiere di Milano.

Uno dei principali punti di riferimento sarà la Casa di Quartiere Zara in viale Zara 100, dove sarà possibile prenotare un appuntamento chiamando l’Infoline 020202 (dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 18:00) oppure visitando il sito www.comune.milano.it, nella sezione “Il Comune è… pronto”.

Lo sportello sarà operativo:

martedì dalle 10:00 alle 14:00

dalle giovedì dalle 9:30 alle 13:30

In parallelo, sono previsti incontri formativi di approfondimento sui temi del digitale — come sicurezza online, intelligenza artificiale, competenze digitali di base e strumenti per il lavoro — presso la Casa di Quartiere Cattabrega, in via Trasimeno 41, tutti i lunedì dalle 8:30 alle 10:00, fino al 22 dicembre 2025.

Per iscriversi agli incontri o ricevere ulteriori informazioni, è possibile scrivere a facilitazionedigitale@mondodigitale.org.

Con REMID@, Milano compie un passo concreto verso una società digitale più equa, in cui nessuno resti escluso dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.