Minori scomparsi. Al via nuovo protocollo governativo per prevenire il fenomeno

Roma, 8 gennaio 2021 – Intervenire sulle radici del disagio per prevenire l’allontanamento dalla famiglia. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Silvana Riccio e dal capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, Ilaria Antonini.

L’intesa è finalizzata a realizzare forme di collaborazione orientate a prevenire in particolare il fenomeno della scomparsa di minorenni, attraverso l’attività di analisi delle cause, l’attivazione di progetti rivolti a infanzia e adolescenza, ma anche iniziative di sensibilizzazione delle famiglie sul problema, un fenomeno sociale allarmante, e azioni per creare una rete di sostegno al nucleo familiare che si trova a vivere questa esperienza.

Tra gli altri punti significativi dell’intesa di collaborazione, l’organizzazione di corsi di formazione per gli operatori che entrano in contatto con la famiglia, per individuare modelli di comportamento e ascolto omogenei, e l’intensificazione dello scambio di informazioni tra l’ufficio del Commissario straordinario e il dipartimento Politiche della Famiglia.

FONTE: Ministero dell’Interno