Molise, accoglienza per 130 migranti da ospitare in Cas

Roma, 27 dicembre 2022 – La Prefettura di Campobasso ha recentemente lanciato una manifestazione di interesse per la partecipazione a una procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di accoglienza in favore dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale. Il servizio, che prevede l’ospitalità di massimo 130 persone nel territorio della provincia di Campobasso, sarà attivo nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2023 con la possibilità di una proroga tecnica.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per le ore 13 del prossimo 29 dicembre. Si tratta di un’opportunità per le organizzazioni interessate a contribuire all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nel territorio di Campobasso, offrendo loro un alloggio sicuro e confortevole.

La Prefettura di Campobasso, attraverso questa procedura, intende ampliare la rete dei Centri di assistenza straordinaria (CAS) presenti nella provincia, al fine di garantire un’accoglienza adeguata a tutti i richiedenti protezione internazionale che arrivano nel territorio.

La partecipazione alla manifestazione di interesse è aperta a tutte le organizzazioni che soddisfino i requisiti richiesti e che abbiano l’intenzione di offrire un servizio di alta qualità ai richiedenti protezione internazionale. Chi fosse interessato a partecipare è invitato a presentare la propria manifestazione di interesse entro il termine stabilito dalla Prefettura di Campobasso.