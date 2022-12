Sbarchi: la nave Ocean Viking salva 113 migranti, anche 3 neonati

in

Roma, 27 dicembre 2022 – La notte scorsa, la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee ha condotto una operazione di soccorso a largo delle coste nordafricane, salvando 113 migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà. Tra questi vi sono anche 3 neonati, il più piccolo dei quali ha solo 3 settimane di vita.

Le condizioni di questi neonati, così come di molte delle 23 donne presenti a bordo del gommone, sono molto precarie: alcune di loro sono incinte e tutti sono stati sottoposti a notevoli sofferenze durante il viaggio. Anche i 30 minori non accompagnati presenti a bordo del gommone hanno bisogno di particolare attenzione e sostegno.

La nave Ocean Viking, che è stata messa a disposizione da Sos Mediterranee per le operazioni di soccorso in mare, è attualmente in navigazione verso un porto sicuro dove questi migranti potranno ricevere le cure mediche di cui hanno bisogno e dove saranno messi al sicuro.

Questa operazione di soccorso, che ha permesso di salvare la vita a 113 persone, rappresenta un altro esempio dell’importante lavoro che viene svolto da Sos Mediterranee per proteggere i diritti e la vita delle persone che fuggono da situazioni di conflitto e povertà e che cercano un futuro migliore in Europa.