Money Transfer, i dati 2023 della Banca d’Italia: Bangladesh, Pakistan e Filippine i primi tre paesi beneficiari delle rimesse dall’Italia

Roma, 9 aprile 2024 – Nel quarto trimestre del 2023 le rimesse inviate all’estero dagli stranieri residenti in Italia sono diminuite del 2,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel complesso dell’anno la contrazione è stata marginale, pari allo 0,4 per cento; sono diminuiti soprattutto i flussi verso i paesi dell’Africa sub-sahariana (-7,8 per cento) e dell’Unione europea (-4,7 per cento), in larga parte compensati dall’aumento dei flussi verso l’America centro-meridionale (+4,9 per cento) e, in minor misura, verso i paesi dell’Asia e del Nord Africa – Vicino Oriente (+0,9 e +0,8 per cento, rispettivamente).

I primi tre paesi c nel 2023 si sono riconfermati Bangladesh, Pakistan e Filippine, che hanno ricevuto rispettivamente il 14,3, l’8,3 e il 7,3 per cento del flusso totale.

Tutte le maggiori regioni italiane, a eccezione della Toscana, hanno registrato una crescita sostanzialmente nulla o negativa delle rimesse verso l’estero rispetto al 2022. Quasi la metà delle rimesse è provenuta dalle tre regioni più importanti in termini di flussi: Lombardia (22,6 per cento), Lazio (14,8 per cento) ed Emilia-Romagna (10,4 per cento). Le maggiori variazioni positive si sono registrate nelle province di Milano e Napoli verso Sri-Lanka e Georgia, mentre quelle più negative nelle province di Napoli e Roma verso il Bangladesh.

DOWNLOAD: Rimesse verso l’estero dei lavoratori stranieri – (xlsx 3.7 MB)