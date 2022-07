Roma, 19 luglio 2022 – Oggi all’Università Federico II di Napoli sono stati consegnati 50 attestati ad altrettanti studenti stranieri che hanno concluso con successo i corsi per “Mediatore europeo per l’Intercultura e la Coesione sociale” e per “Cargiver”. L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla stessa università, è quello di far avvicinare i giovani immigrati alla formazione universitaria. E, quindi, favorire l’integrazione.

Napoli, consegnati attestati a 50 studenti stranieri

“L’auspicio è che tutti i corsisti possano contribuire alla costruzione di una società accogliente e rispettosa della dignità della persona“, ha commentato a margine della cerimonia il rettore della Federico II, Matteo Lorito. Di fatto, le storie di alcuni studenti raccontano già l’importanza dei corsi tenuti all’Università di Napoli. Un esempio è Vita, una giovane ucraina che durante il tirocinio ha potuto mettere in pratica quanto studiato entrando a far parte della squadra di accoglienza dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra.

Alla consegna dei diplomi, coordinata da Mercede Sabatini della Comunità di Sant’Egidio, erano presenti anche il rettore, il direttore del Dipartimento di Scienze politiche Vittorio Amato. Poi ancora i professori Annamaria Iannicelli, Antonio Pescapè, Nicola Ferrara e Giuseppe Castaldo. Infine, hanno partecipato all’evento anche l’assessore regionale all’immigrazione Mario Morcone e l’assessore comunale al welfare Luca Trapanese.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia