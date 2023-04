Napoli, sbarcati i migranti salvati dalla Geo Barents: 35 sono minori

Roma, 27 aprile 2023 – A bordo della Geo Barents, la nave Ong sbarcata oggi a Napoli, erano presenti 75 profughi, tra cui tante donne, ma soprattutto minori non accompagnati. I migranti sono stati accolti sul posto dal personale della Asl Napoli 1 Centro per i primi controlli medici, e poi trasferiti nell’ex ospedale Covid di Ponticelli. In un secondo momento, infine, verranno smistati in diverse sedi.

Migranti, sbarcati oggi a Napoli i profughi salvati dalla Geo Barents

In totale, i migranti salvati dalla Geo Barents erano 75. Tra loro, 35 sono minori non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 17 anni provenienti da diversi paesi africani. I servizi del Comune di Napoli li stanno già prendendo in carico e, dopo un primo periodo all’Ospedale del Mare per i controlli, saranno spostati nei centri di accoglienza dedicati ai minori stranieri.

“Napoli si conferma una città accogliente e inclusiva. Una città in cui il migrante non viene additato come problema ed emergenza. Ma come persona in condizione di grande fragilità che affronta viaggi costosi e pericolosi perché non ha alternative nel paese di origine. L’amministrazione comunale sta lavorando dall’inizio ad ampliare e migliorare le strutture di accoglienza. Soprattutto, però, lavora per progettare ed implementare servizi di orientamento, accompagnamento ed inclusione. Servizi che valorizzino i migranti che possono costituire una grande risorsa per i nostri territori, per le nostre imprese. E per la comunità tutta“, ha commentato l’Assessore Luca Trapanese.

