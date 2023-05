Nasser Kamel (UpM): “Più integrazione Ue-Sud la chiave per gestire le migrazioni”

Roma, 12 maggio 2023 – Nasser Kamel, Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), propone che l’Unione Europea non si concentri solo sui controlli delle frontiere e sulla polizia, ma punti anche sull’integrazione economica tra l’Europa e i suoi vicini del sud del Mediterraneo. Questo approccio creerebbe le condizioni necessarie nella regione meridionale e aiuterebbe a gestire i flussi migratori verso il nord.

In un’intervista rilasciata ad ANSAmed Kamel suggerisce che l’Europa dovrebbe diversificare i suoi investimenti per migliorare la situazione produttiva nel Mediterraneo meridionale, dove l’evoluzione demografica è piuttosto diversa da quella del nord.

Kamel sottolinea che l’UpM si impegna a affrontare le cause profonde della migrazione, come le emergenze climatiche, l’instabilità politica e le crisi economiche, e propone soluzioni che rientrano in un quadro di cooperazione umanitaria. Crede che la risoluzione rapida dell’instabilità politica in Libia avrebbe un impatto positivo sulla gestione dei flussi migratori.