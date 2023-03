Naufragio migranti, Mattarella in visita a Crotone. La folla: “Giustizia e verità”

Roma, 2 marzo 2023 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Crotone per rendere omaggio alle vittime del tragico naufragio avvenuto domenica mattina. Il Capo dello Stato ha visitato la camera ardente in raccoglimento davanti alle bare raccolte per alcuni minuti, prima di lasciare il Palamilone salutato dagli applausi dei cittadini.

Il naufragio dell’imbarcazione proveniente dalla Turchia ha causato la morte accertata di 67 persone, tra cui donne e bambini. Prima di visitare la camera ardente, Mattarella ha fatto visita ai 15 migranti superstiti in ospedale, consegnando loro dei pacchi contenenti giocattoli, come peluche, pianole e piccoli robot telecomandati.

Il presidente si è anche intrattenuto con i familiari delle vittime nel palazzetto, dove è stato accolto con applausi dalla folla commossa. Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è recata a Crotone insieme a una delegazione di parlamentari dem e ha fatto visita alla camera ardente, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

In questo momento di dolore per la comunità di Crotone e per l’intera nazione, è importante che le istituzioni si facciano sentire vicine alle famiglie delle vittime e ai superstiti del naufragio. Il gesto di Mattarella di consegnare dei giocattoli ai bambini ricoverati in ospedale è un segno di solidarietà e attenzione verso le vittime e le loro famiglie.

La richiesta di giustizia e verità avanzata dalla folla a Mattarella è comprensibile e giustificata, in quanto è importante che si faccia luce sulle cause del naufragio e si individuino i responsabili. La tragedia del naufragio sottolinea ancora una volta l’importanza di adottare politiche e strategie efficaci per prevenire e affrontare la questione migratoria in modo umano e responsabile.