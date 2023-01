Nuovi cittadini. Gli studenti del “Francesco d’Assisi” di Roma mobilitati in favore dello Ius scholae

Roma, 23 gennaio 2023 – Studentesse e studenti del Liceo Scientifico “Francesco d’Assisi” di Centocelle a Roma hanno iniziato l’anno scolastico mobilitandosi per il riconoscimento dello ius scholae, ovvero il diritto di far ottenere la cittadinanza italiana a ragazzi stranieri che studiano in Italia da almeno 5 anni. La raccolta firme è stata avviata all’interno della scuola per sostenere questa causa e garantire pari opportunità e diritti per tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, gli alunni con cittadinanza non italiana erano 877.000 nell’anno scolastico 2019/2020, un numero in costante crescita rispetto all’anno precedente. Altre scuole di Roma hanno aderito all’appello del “Francesco d’Assisi” tra cui l’Immanuel Kant, il Benedetto da Norcia, il Giovanni Giorgi-Virginia Woolf e il Benedetto Croce.

Il prossimo passo per i rappresentanti degli studenti del “Francesco d’Assisi” è quello di incontrarsi con tutti i collettivi delle scuole di Roma che hanno aderito alla proposta e raccolto le firme per organizzare un’iniziativa pubblica di piazza a sostegno dello ius scholae. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso l’uguaglianza e la parità di opportunità per tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza.