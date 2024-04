Nuovi sportelli per migranti a Paderno, Osnago e Cassago (Lecco)

Roma, 2 aprile 2024 – Nel mese di aprile vedranno la luce tre nuovi sportelli migranti nei Comuni di Cassago Brianza, Osnago e Paderno D’Adda. L’obiettivo è quello di consentire ai residenti nell’ambito del Meratese un accesso gratuito a servizi essenziali. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’area progettazione dell’Ambito di Merate-Azienda Speciale Retesalute, le Amministrazioni Comunali coinvolte e le associazioni di volontariato Namaste Missioni Consolata e Anolf Monza Brianza Lecco.

Migranti, nuovi sportelli nel municipio di Cassago Brianza, a Osnago e Paderno D’Adda

Namaste Missioni Consolata sarà l’ente gestore dell’attività a Cassago Brianza, mentre Anolf si occuperà degli sportelli ad Osnago e Paderno D’Adda, utilizzando sedi messe a disposizione dai Comuni. L’avvio di questi sportelli a Paderno D’Adda e Osnago rappresenta una continuità con le attività passate implementate nei progetti Fami, mentre a Cassago Brianza si tratta di una nuova sperimentazione. Questo permetterà ai cittadini migranti dell’area nord ovest dell’Ambito di Merate di accedere più agevolmente ai servizi, evitando di dover recarsi nei Comuni limitrofi.

Lo scopo della gestione di questi sportelli migranti è orientare i cittadini nell’accesso ai servizi sul territorio. Sia quelli specifici per la cittadinanza straniera, sia quelli rivolti alla popolazione in generale. Tra le attività svolte presso gli sportelli, vi sono il segretariato sociale, l’assistenza per l’ottenimento e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Poi ancora fornire ‘informazione sulla cittadinanza, il supporto per il ricongiungimento familiare, l’iscrizione al test di italiano e l’aiuto nella compilazione di modulistica.

