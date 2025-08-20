Nuovo sbarco di migranti a Sant’Antioco: dodici persone soccorse da Frontex

Roma, 20 agosto 2025 – Continuano gli arrivi di migranti nel Sud Sardegna. Questa volta sono state dodici persone a bordo di un barchino a essere soccorse al largo di Sant’Antioco, dopo essere state intercettate da una nave rumena del programma europeo Frontex. I migranti sono stati tutti trasferiti a terra e accompagnati in un centro di accoglienza.

La zona nelle ultime settimane è stata teatro di numerosi sbarchi. Pochi giorni prima di Ferragosto, un’altra imbarcazione con nove persone a bordo è naufragata proprio al largo di Sant’Antioco. Il corpo di un migrante è stato ritrovato in mare nei giorni successivi, mentre per altri sette dispersi ormai si sono spente le speranze di ritrovarli vivi.

Il nuovo arrivo dimostra come la rotta verso la Sardegna continui a essere percorsa nonostante i rischi e i tragici esiti di molti viaggi. In questo contesto, il ruolo di Frontex e delle autorità locali resta fondamentale per garantire soccorso e accoglienza.