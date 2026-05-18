Otto per mille, 14 milioni per rifugiati e minori stranieri non accompagnati

Roma, 18 maggio 2026 – Il Consiglio dei Ministri, riunito il 14 maggio, ha deliberato la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per il 2025. L’ammontare complessivo è pari a 235.034.335 euro, suddiviso tra diverse finalità di interesse pubblico, sociale e umanitario.

Una parte significativa delle risorse sarà destinata all’assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Per questa voce sono previsti 13.798.272,65 euro, provenienti dalle scelte espresse dai contribuenti. Si tratta di fondi che potranno sostenere interventi di accoglienza, tutela e inclusione rivolti a persone particolarmente vulnerabili, tra cui minori arrivati in Italia senza genitori o adulti di riferimento.

La delibera distingue tra risorse derivanti dalle scelte espresse e quote relative alle scelte non espresse. Nel primo caso, lo stanziamento ammonta a 154.887.626,765 euro. Oltre ai fondi per rifugiati e minori stranieri non accompagnati, sono previsti 24.186.962,75 euro per la fame nel mondo, 28.714.462,32 euro per le calamità naturali, 22.385.905,27 euro per la conservazione dei beni culturali e 70.007.622,38 euro per l’edilizia scolastica.

Per quanto riguarda invece la quota riferita alle scelte non espresse, pari a 80.146.708,235 euro, la ripartizione prevede 16.029.341,65 euro all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, 20 milioni di euro alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, 24.868.823,63 euro alle calamità naturali e 19.248.542,96 euro alla conservazione dei beni culturali.

Eventuali somme residue saranno assegnate con una successiva delibera, nel rispetto delle finalità previste dalla normativa. Il provvedimento conferma il ruolo dell’otto per mille statale come strumento di finanziamento per interventi sociali, umanitari e straordinari, in un momento in cui accoglienza, protezione dei minori e gestione delle vulnerabilità restano temi centrali nelle politiche pubbliche.