Papa Leone: “Migranti e rifugiati, non restare impotenti. Agite!”

Roma, 2 ottobre 2025 – Al Convegno “Refugees and Migrants in our Common Home”, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla comunità internazionale: “migranti e rifugiati, non restate impotenti”. Il Pontefice ha sottolineato che di fronte a difficoltà di così grande portata emerge il rischio di cadere nella “globalizzazione dell’indifferenza”, un fenomeno che, secondo le sue parole, può trasformarsi rapidamente in “globalizzazione dell’impotenza”.

Questa condizione rischia di rendere le società immobili, silenziose e tristi, come se nulla potesse essere fatto davanti alla sofferenza innocente di milioni di persone costrette alla fuga.

Il Papa ha invitato i partecipanti al Convegno ad andare oltre la rassegnazione: “Vi incoraggio a proporre modalità concrete per promuovere gesti e politiche di riconciliazione”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di agire in particolare nelle terre segnate da ferite profonde e da conflitti di lunga data.

L’appello si inserisce in un contesto globale in cui i fenomeni migratori sono sempre più complessi e collegati a guerre, crisi climatiche e disuguaglianze. Per questo, secondo il Pontefice, è fondamentale una responsabilità condivisa capace di trasformare l’indifferenza in solidarietà attiva e l’impotenza in speranza concreta.