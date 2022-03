Matrimoni combinati per ottenere il permesso di soggiorno: 49 indagati

Roma, 7 marzo 2022 – Falsi matrimoni per riuscire a ottenere il permesso di soggiorno. Un vero e proprio business è stato scoperto dalla procura di Santa Maria Capua Vetere nel Casertano. In totale, al momento, sono 49 le persone indagate per le nozze combinate, e i fatti contestati riguardato il periodo che va dal 2013 al 2015.

Matrimonio in cambio di permesso di soggiorno: l’inchiesta

Il modus operandi era sempre il medesimo: agli immigrati, o alle immigrate, illegali, venivano organizzati dei finti matrimoni per far ottenere loro il permesso di soggiorno. Di fatto, quindi, gli facevano sposare una italiana o un italiano, o una persona straniera già residente in Italia. Spesso i due non si erano mai neanche incontrati.

Dietro a tutto questo, chiaramente, c’era anche un enorme giro d’affari da migliaia di euro. Il tutto è stato scoperto dalla procura di Santa Maria Capua Vetere nel Casertano. Le persone indagate ora sono in tutto 49, e il periodo di indagine riguarda gli anni compresi tra il 2013 e il 2015.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia