Roma, 20 maggio 2021 – Da ieri è possibile inviare la dichiarazione precompilata del modello 730, accettandola così com’è oppure modificandola o ancora integrandola. Il termine per l’invio, poi, è il 30 settembre 2021. A comunicarlo è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate. Vediamo nel dettaglio che cosa contiene la precompilata e come accedere alla propria area riservata.

Precompilata modello 730, tutto quello che c’è da sapere

Se la precompilata del modello 730 può essere presentata fino al 30 settembre, il modello Redditi pf può essere integrato e inviato fino al 30 novembre. A oggi, oltre 1,8 milioni di cittadini si sono già adoperati per visualizzare i dati contenuti nella propria dichiarazione. Si tratta di circa il 40% in più rispetto allo scorso anno. Ma come bisogna fare per accedere alla propria area?

Per spedire la dichiarazione bisogna collegarsi all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) con le credenziali Spid, Cie, Cns, Inps o tramite quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l’accesso, per trasmettere la precompilata del modello 730 si possono seguire le indicazioni espresse nella guida dedicata, che spiega nel dettaglio ogni passo da effettuare. Per gli oneri detraibili e deducibili del quadro E del 730, dal prossimo 26 maggio 2021 poi sarà inoltre disponibile la funzionalità di “compilazione assistita”. Questa consente di aggiungere o modificare i dati in modalità semplificata.

Vediamo inoltre di capire che cosa contiene la precompilata del modello 730. Nello specifico, lì si possono trovare i dati delle certificazioni uniche, delle spese sanitarie. Ma anche i premi assicurativi, le spese per gli interventi per i quali si può utilizzare il Superbo 110% e quelle per il recupero del patrimonio edilizio. Poi ancora per arredo degli immobili ristrutturati, per la riqualificazione energetica e per lavori di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini. Questi, tra l’altro, sono solo alcuni dei dati già caricati dal Fisco per agevolare l’adempimento. Nel modulo se ne possono trovare molti altri, come il Bonus vacanze e i dati per le spese scolastiche.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia