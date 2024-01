Prossimo accordo UE-Egitto: riflessioni sulla diversità delle sfide migratorie

in

Roma, 23 gennaio 2024 – Nel corso di un’audizione presso la commissione Giustizia dell’Eurocamera, la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, ha dichiarato che l’Unione Europea è vicina a raggiungere un accordo per una dichiarazione congiunta con l’Egitto. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di riconoscere le sostanziali differenze tra la situazione migratoria in Egitto e quella in Tunisia.

L’Egitto, secondo la commissaria, accoglie circa 9 milioni di migranti, rappresentando una realtà molto diversa rispetto a quella tunisina. Contrariamente alla Tunisia, che è spesso considerata un Paese di transito, l’Egitto emerge come una destinazione significativa per i migranti. Questa distinzione sottolinea l’importanza di affrontare le sfide migratorie in modo differenziato, adattandosi alle circostanze specifiche di ciascun Paese.

La commissaria ha inoltre evidenziato che, nonostante le differenze, il memorandum UE-Tunisia potrebbe comunque fornire un utile esempio per affrontare le questioni migratorie. L’esperienza con la Tunisia potrebbe servire da base per sviluppare un quadro di cooperazione con l’Egitto, adattandolo alle peculiarità della situazione migratoria egiziana.

Le sfide che l’Egitto affronta nel campo migratorio sono complesse, e l’Unione Europea è chiamata a collaborare con il Paese nordafricano per trovare soluzioni sostenibili. Johansson ha sottolineato la necessità di un approccio ponderato, mirato a comprendere le sfide specifiche dell’Egitto e a offrire supporto adeguato per affrontarle.

L’accordo in fase di definizione potrebbe rappresentare un passo significativo verso una cooperazione più stretta tra l’UE e l’Egitto in materia migratoria. Tuttavia, sarà cruciale considerare la complessità della situazione e garantire che le misure adottate siano adeguate e rispettose dei diritti umani.