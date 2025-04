Protesta Cobas a Brindisi: “Migranti in Albania è deportazione”

in

Roma, 10 aprile 2025 – La manifestazione indetta dai Cobas questa mattina al porto di Brindisi denuncia una presunta “deportazione” dei migranti verso l’Albania.

Secondo i manifestanti, si tratta dell’ennesima prova del fallimento delle politiche di questo governo, che adesso sarebbe intenzionato a riempire i centri rimasti vuoti.

Stando alle informazioni diffuse, circa quaranta migranti sono già stati trasferiti da diversi Cpr italiani verso la struttura pugliese di Brindisi e, domani, con una nave militare ormeggiata nel porto, verrebbero accompagnati in Albania. I Cobas hanno anche condiviso un breve video in cui è visibile una nave militare che potrebbe essere impiegata per questi trasferimenti.