Quando l’identità prende forma: volti e storie di giovani migranti a Trento

Roma, 2 febbraio 2026 – C’è una domanda semplice, diretta, quasi disarmante al centro della mostra “Mi vedi – tra argilla e luce. Identità, sguardi e storie di giovani migranti”, inaugurata a Trento nello spazio espositivo della Regione in via Gazzoletti 2: mi vedi? Non è solo un invito allo sguardo, ma una richiesta di riconoscimento. La mostra, visitabile fino al 17 febbraio 2026, accompagna il pubblico dentro i percorsi identitari dei minori stranieri non accompagnati attraverso opere in argilla e immagini fotografiche nate da laboratori condivisi.

Il progetto racconta un passaggio delicato e spesso invisibile: l’arrivo in un nuovo Paese e la costruzione, giorno dopo giorno, di un’identità che tiene insieme il passato e il presente. Le maschere create dai ragazzi diventano metafora potente di questo cammino, fatto di ferite e di attese, di pregiudizi da attraversare, ma anche di scoperte, relazioni e confronti culturali. La luce della fotografia, che dialoga con la materia dell’argilla, restituisce volti e gesti senza retorica, lasciando spazio alla complessità delle storie.

Come sottolinea Garante dei Diritti dei Minori, per voce della Garante Anna Berloffa, il progetto nasce dalla passione e dall’impegno congiunto di tutori, educatori, assistenti sociali, fotografi volontari e degli stessi ragazzi. Un lavoro corale che mette al centro l’esperienza vissuta, trasformandola in narrazione visiva e in occasione di sensibilizzazione per la comunità.

La mostra si inserisce nel più ampio impegno istituzionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e del suo progetto La Regione Fuori dai Vetri, in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e una rete di realtà del territorio: Tu.Voli Tutela Volontaria Insieme Trentino, APPM – Associazione Provinciale per i Minori, Fate Faville APS – L’arte di essere umani e il Servizio Sociale Cinformi. Un’alleanza che dimostra come l’arte possa essere strumento di cura, ascolto e cittadinanza.

L’esposizione è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30. Su richiesta, gruppi e classi scolastiche possono prenotare visite guidate in qualsiasi giorno, incluso il sabato mattina. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0461-213201 (dalle 9.00 alle 12.00) o scrivere a garante.minori@consiglio.provincia.tn.it.

“Mi vedi – tra argilla e luce” non chiede soltanto di essere visitata. Chiede di essere attraversata con attenzione, di fermarsi davanti a uno sguardo e riconoscerne la storia. Perché vedere, qui, significa soprattutto prendersi cura.