Regolarizzazione, nuove indicazioni Inps per i datori di lavoro non domestici

in

Roma, 12 maggio 2021 – Nuove istruzioni dall’Inps per i datori di lavoro non domestici che hanno presentato una domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolari, ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.



Dopo la circolare dell’11 settembre 2020, una circolare del 4 maggio 2021 fornisce ulteriori indicazioni. Riguardano la richiesta, la decorrenza e le caratteristiche delle matricole aziendali per l’emersione riservate ai datori che non impiegano operai agricoli, e l’apertura e l’approvazione della posizione contributiva per l’emersione riservata alle aziende agricole.

Inps. Circolare n. 73/2021 Oggetto: Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare

FONTE: integrazionemigranti.gov.it