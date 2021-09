Ria Money Transfer: ogni tuo centesimo conta

Il supporto alle proprie famiglie rimaste nel proprio Paese d’origine è un valore che accomuna tutte le comunità di stranieri in Italia. Non solo in occasioni delle festività e di ricorrenze speciali , ma anche nella quotidianità c’è sempre un pensiero rivolto ai propri cari (per la casa, per la scuola, per la salute).

Grazie al money transfer, la distanza con i familiari può essere accorciata inviando loro i soldi per poter contribuire alle spese e per migliorare il tenore di vita.

Ria Money Transfer, una filiale di Euronet World Wide, Inc. (NASDAQ: EEFT), è leader globale nel settore del trasferimento di denaro, presente in 160 paesi nel mondo con più di 490.000 locations.

Ria esiste grazie ai sogni di quasi 250 milioni di migranti che hanno lasciato le loro case in cerca di qualcosa di più. Milioni di persone si affidano ogni giorno a Ria per inviare denaro dove conta di più per loro e i loro cari, con tariffe sempre più vantaggiose e ottimi tassi di cambio, in modo rapido, economico e sicuro.

È possibile inviare denaro da uno dei punti vendita a marchio Ria o da un Agente autorizzato a familiari e amici. I beneficiari riceveranno i fondi rapidamente e in sicurezza. Ria offre anche un eccezionale servizio clienti pronto a supportare i clienti e gli Agenti in ogni momento.

Per ricevere il denaro, Ria offre diverse soluzioni: ritiro in contanti, deposito bancario, invio a casa, ritiro presso un Bancomat o Mobile wallet.