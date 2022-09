Ricerca dell’Asgi. Elezioni politiche: l’immigrazione nei programmi dei partiti

in

Roma, 9 settembre 2022 – L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) all’inizio di agosto 2022 ha diffuso un appello alle forze politiche che si candidano alle elezioni del 25 settembre 2022 con cui chiede di impegnarsi a riformare la normativa in materia di diritto dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza, quantomeno su 11 punti, in attesa di una doverosa, auspicabile ed integrale riforma.

Con la seguente raccolta, che riproduce integralmente i testi delle proposte in materia di stranieri, immigrazione, asilo e cittadinanza contenuti nei programmi ufficiali delle coalizioni e dei singoli partiti, è possibile avere un quadro d’insieme su cosa propongono quanti sono scesi in campo.

Diversi i punti rintracciabili nei programmi che riprendono le questioni segnalate dall’ASGI su cui è sempre più necessario intervenire per una oramai ineludibile difesa dei diritti fondamentali.

CONSULTA IL DOCUMENTO QUI