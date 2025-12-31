Rifugiati e migranti, alla Sapienza torna il corso su asilo e diritti umani

Roma, 31 dicembre 2025 – La Sapienza Università di Roma, insieme a UNHCR, CIR e Caritas Roma, lancia la XXXV edizione del corso di formazione su Rifugiati e migranti, un’iniziativa che rinnova una collaborazione storica e consolidata tra mondo accademico, società civile e organismi internazionali, con l’obiettivo di promuovere i diritti umani e rafforzare la tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Istituito su proposta della giurista Maria Rita Saulle presso l’allora Facoltà di Scienze politiche, il corso nasce in collaborazione con l’Agenzia Onu per i Rifugiati e il Consiglio Italiano per i Rifugiati; nel tempo si è unita Caritas Roma, contribuendo a rendere l’iniziativa un punto di riferimento nazionale per lo studio delle migrazioni forzate e del diritto d’asilo. Oggi, sotto la direzione del professor Luigino Manca, il corso continua a svolgere un ruolo centrale nella formazione di figure professionali e accademiche impegnate nel settore.

Rivolto a operatori legali e sociali, personale di ONG, studenti universitari e a chiunque desideri approfondire la protezione internazionale, il percorso propone un approccio multidisciplinare che integra prospettive giuridiche (nazionali e internazionali) con analisi politiche, sociologiche ed economiche.

La XXXV edizione, intitolata “Il Sistema comune europeo di asilo tra continuità e riforme”, sarà dedicata allo studio delle novità introdotte dal Patto europeo sulle migrazioni e l’asilo, con un focus su continuità normative, riforme strutturali e impatti applicativi. Sono previsti interventi di esperti di università italiane e internazionali, avvocati, magistrati e rappresentanti di enti internazionali, organizzazioni non governative e istituzioni italiane attive nella tutela dei richiedenti asilo.

Il bando, il modulo di iscrizione e il calendario della XXXV edizione sono disponibili online. Per informazioni è possibile scrivere a corsorifugiatiemigranti@uniroma1.it.