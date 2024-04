Rinnovata l’intesa tra Viminale e Istat per l’analisi dei fenomeni migratori

in

Roma, 19 aprile 2024 – Il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, Laura Lega, e il Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), Francesco Maria Chelli, nel pomeriggio di ieri hanno rinnovato il Protocollo d’intesa per l’analisi dei fenomeni migratori, sottoscritto in data 24 marzo 2021.

Obiettivo del protocollo è disporre di un quadro conoscitivo esaustivo e costantemente aggiornato delle dinamiche migratorie, funzionale all’attuazione di interventi rispondenti ai reali fabbisogni emergenti.

L’intesa conferma la già consolidata collaborazione interistituzionale tra il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e l’Istat, rappresentando un ulteriore occasione per favorire la cultura della migrazione legale e dell’integrazione.

Il Capo Dipartimento ha, infatti, sottolineato che «la realizzazione di prodotti di ricerca autorevoli che poggiano su dati consolidati e report istituzionali, può, infatti, offrire quegli indispensabili strumenti di conoscenza per governare il fenomeno migratorio nel quadro di una valorizzazione di flussi legali di ingresso ed una maggiore integrazione nella società italiana dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti».

Nel rispetto delle relative funzioni istituzionali, dunque, il protocollo prevede i seguenti ambiti di collaborazione: l’analisi delle realtà locali anche mediante il coinvolgimento delle prefetture; la produzione di report istituzionali periodici a livello nazionale e territoriale sul fenomeno migratorio; la divulgazione dei prodotti di ricerca e la formazione per il personale di entrambe le istituzioni.

Il protocollo costituisce tra l’altro, la cornice per la realizzazione del progetto “MIGRASTAT”, finanziato con le risorse a valere sul Fondo FAMI 21/27, finalizzato alla produzione del primo rapporto istituzionale sulla migrazione legale.