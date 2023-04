Salvini: “L’Europa si svegli, mai mosso un dito sull’immigrazione”

Roma, 11 aprile 2023 – Il tema dell’immigrazione continua a essere un argomento molto delicato e controverso in Europa, in particolare nel Mediterraneo, dove ogni giorno migliaia di migranti tentano di attraversare il mare per giungere sulle coste italiane, spagnole, greche o maltesi.

Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ha recentemente sollevato la questione della responsabilità dell’Europa nel gestire la crisi migratoria. Salvini ha espresso la sua delusione per l’inazione dell’Europa negli ultimi anni, sottolineando che la solidarietà non dovrebbe essere a carico solo di pochi Paesi, ma di tutta l’Unione Europea.

Il ministro ha anche sottolineato l’impossibilità per l’Italia di gestire da sola l’arrivo di migliaia di migranti ogni giorno. Salvini ha sostenuto che l’Europa dovrebbe dimostrare la propria presenza e solidarietà, visto che molti Paesi contribuiscono con miliardi di euro all’anno al bilancio dell’Unione.

La posizione di Salvini non è nuova e trova ampio consenso in molti Paesi del Mediterraneo, che da anni chiedono l’intervento dell’Europa per risolvere la crisi migratoria. Tuttavia, non tutti sono d’accordo con le soluzioni proposte dalla Lega per affrontare il problema.