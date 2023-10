Sbarcano 47 migranti, tra cui 11 minori non accompagnati, a Ravenna dalla nave ‘Ocean Viking’ della ONG SOS Mediterranee

Roma, 30 ottobre 2023 – Oggi, la nave ‘Ocean Viking’ della ONG SOS Mediterranee ha fatto il suo ingresso al porto di Ravenna con a bordo 47 migranti, di cui ben 11 sono minori non accompagnati. L’arrivo della nave ha segnato l’inizio delle operazioni di sbarco presso la banchina di Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna.

Dopo lo sbarco, i migranti saranno accompagnati al Circolo Canottieri alla Standiana, situato alle porte della città, grazie all’aiuto dei bus della Croce Rossa. Qui, saranno sottoposti a visite mediche e alle necessarie procedure di identificazione svolte dalla Questura.

Questo evento sottolinea nuovamente l’importanza della collaborazione tra organizzazioni umanitarie come la SOS Mediterranee e le autorità locali, in particolare la Croce Rossa e la Questura, per garantire un’accoglienza adeguata e il rispetto dei diritti umani per chi cerca rifugio in Italia.