Sbarchi. La Francia accoglierà una parte dei migranti: “l’Italia rispetterà le norme internazionali”

Roma, 4 novembre 2022 – La Francia non “dubita che l’Italia rispetterà il diritto internazionale” in merito al soccorso in mare dei migranti ma è disponibile ad accogliere “una parte dei migranti, delle donne e dei bambini perché l’Italia non sia l’unica ad avere il peso di questo arrivo di migranti”.

Lo ha detto oggi il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin intervistato da BFMTV commentando l’emergenza Sos Méditerranée.

“Noi non dubitiamo che l’Italia rispetterà il diritto internazionale, ma noi diciamo all’Italia che di fronte al problema della sua geografia che la fa essere la più vicina non deve essere lasciata sola. Abbiamo detto all’Italia, e lo diciamo assieme alla Germania, che anche qualora l’imbarcazione fosse arrivata in Italia, noi accoglieremo una parte dei migranti, delle donne e dei bambini perché l’Italia non sia l’unica ad avere il peso di questo arrivo di migranti” – ha concluso il ministro.