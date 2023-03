Schlein (PD): “Il nuovo naufragio di migranti è una vergogna per Italia e Ue”

Roma, 13 marzo 2023 – Un nuovo naufragio è avvenuto al largo delle coste libiche, con la notizia che molte persone sarebbero annegate. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha espresso grande dolore e ha definito l’accaduto una vergogna per l’Italia e per l’Europa.

“Grande dolore, ci sono notizie di un nuovo naufragio in cui sarebbero annegate altre persone. Si dice che questa barca a largo della Libia aveva chiamato il centro di soccorso, che ha ritenuto di dire che si coordinasse con la guardia costiera libica. Questa è una vergogna per l’Italia e una vergogna per l’Europa. Non possiamo più vedere il Mediterraneo, il nostro straordinario mare, ridotto a un grande cimitero a cielo aperto” – ha commentato la segretaria.

Migliaia di morti ogni anno

La politica dell’Europa di chiusura delle frontiere ha portato a un numero sempre maggiore di morti nel Mediterraneo. Nel corso degli anni, decine di migliaia di persone sono morte cercando di attraversare il mare. Eppure, anziché fornire una risposta umanitaria a questa crisi, l’Europa ha continuato a chiudere gli occhi sulla situazione.

Il naufragio al largo delle coste libiche è un’ulteriore prova della necessità di agire immediatamente per porre fine a questa tragedia. Le autorità italiane ed europee devono agire con urgenza per prevenire altre morti in mare e garantire la protezione dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo. L’Europa deve riconoscere che la sua politica di chiusura delle frontiere ha avuto conseguenze mortali e che è giunto il momento di agire per prevenire ulteriori tragedie in mare.

Il Mediterraneo non può più essere considerato un grande cimitero a cielo aperto. È tempo che l’Europa prenda le sue responsabilità e agisca per proteggere i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, anziché continuare a ignorare la loro sofferenza e il loro dolore.