“Negli occhi bambini. Poesie e voci per riscoprire l’infanzia”. La guerra in Ucraina raccontata in un libro

Roma, 13 marzo 2023 – Come appare la guerra agli occhi dei bambini ucraini? Come vivono dopo essere scappati da un conflitto armato?

Alla ricerca di risposte, la casa editrice Scrivere Poesia ha pubblicato una raccolta intitolata “Negli occhi bambini. Poesie e voci per riscoprire l’infanzia”.

Il libro è una raccolta di storie e poesie che cercano di raccontare il mondo attraverso lo sguardo dei bambini. Esplora sia le ombre che le luci del mondo che ci circonda.

La presentazione si è svolta a Roma, nella magnifica biblioteca Casa del Parco di Roma, nel bel mezzo del parco della Pineta Sacchetti.

L’evento ha riunito appassionati di creatività letteraria e amici dell’Ucraina. Tra i presenti c’erano anche immigrati ucraini, testimoni viventi della tragedia ucraina.

L’editore di Scrivere Poesia Pietro Fratta, il poeta Marco Imbroglio e la giornalista ucraina Marianna Soronevych, Caporedattrice di Gazeta Ukrainska, nonché un rappresentante dell’associazione Save the Children hanno affrontato il tema dell’aggressione russa in Ucraina cercando di trovare un modo per superare le divisioni e costruire un mondo migliore.

Una parte del ricavato della vendita dei libri sarà devoluto alla Onlus Save the Children – Ukraine Emergency (Onlus Save the Children – emergenza Ucraina).