Musumeci: “Orgoglioso dei provvedimenti del Governo sui migranti”

Roma, 11 marzo 2023 – Il ministro delle politiche del mare Nello Musumeci ha espresso la sua soddisfazione per i provvedimenti adottati dal governo in merito all’immigrazione clandestina. Secondo il ministro, questi provvedimenti rappresentano una risposta coraggiosa, immediata e concreta alla necessità di sgominare la rete mafiosa degli scafisti che sfruttano ignobilmente i migranti.

Il ministro ha anche sottolineato l’importanza di rivedere i flussi migratori in modo che l’Italia possa beneficiare della forza lavoro di cui ha bisogno, ma ha insistito sul fatto che l’entrata in Italia deve avvenire nella legalità, senza cadere nelle mani degli scafisti che chiedono somme esorbitanti ai migranti per farli salire su zattere che spesso non arrivano mai a destinazione.

Il numero dei migranti morti annegati nel Mediterraneo negli ultimi dieci anni è sconcertante: oltre 26.100 persone hanno perso la vita cercando di raggiungere l’Europa. Questo numero rappresenta una tragedia umana e una sfida per i governi europei che devono trovare una soluzione sostenibile e umana alla questione dell’immigrazione.