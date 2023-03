Trasferire soldi con Western Union senza commissioni: annunciato l’arrivo dell’app in Italia

Roma, 10 marzo 2023 – La società statunitense Western Union ha annunciato il lancio in Italia di Western Union Digital Banking, la sua nuova app integrata per il digital banking e per trasferire soldi nel mondo. L’app, infatti, consente di creare un conto bancario digitale multi-valuta, inviare e ricevere denaro a livello internazionale istantaneamente. Il tutto senza commissioni con altri titolari di conti bancari digitali, e utilizzare una carta di debito collegata emessa in collaborazione con Visa. Ma c’è anche dell’altro.

Trasferire denaro con la nuova app di Western Union

Gli account premium, grazie a un’offerta di lancio, possono godere di una proposta competitiva con tasso di interesse fino al 6% sui conti depositi con un massimo di 10.000 euro. Gli account standard, invece, ottengono il 2%. L’app, inoltre, offre un’esperienza omni-canale che consente ai clienti di inviare e ricevere denaro attraverso vari canali, inclusi i punti vendita e le piattaforme digitali di Western Union. In Italia, Germania, Polonia e Romania, oltre 150.000 consumatori già utilizzano l’app per gestire le proprie esigenze finanziarie.

Ciò che differenzia l’app dalle altre, e dagli altri canali per trasferire i soldi, è il metodo con cui i clienti possono beneficiare dei mezzi messi a disposizione. Oltre a poter mandare o ricevere denaro in più valute, infatti, tramite l’app è possibile anche farsi pagar i fondi in contanti in uno dei punti vendita del mondo. O, addirittura, darseli accreditare su una carta o su un conto bancario praticamente in tempo reale.

