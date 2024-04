Soccorsi migranti. Multa fino a 10.000 euro e fermo amministrativo per la nave Mare Jonio

Roma, 8 aprile 2024 – Le autorità hanno comunicato al comandante e all’armatore della nave Mare Jonio una serie di provvedimenti che includono una multa fino a 10.000 euro e il fermo amministrativo. Questa notizia è stata diffusa dalla ONG Mediterranea.

Secondo quanto riportato, gli operatori della ONG sono accusati di aver istigato la fuga dei migranti al fine di evitare il controllo della guardia costiera libica. Queste accuse emergono dopo che la guardia costiera libica ha aperto il fuoco contro la Mare Jonio durante un’operazione di salvataggio al largo della costa libica, salvando complessivamente 58 persone.

In seguito all’incidente, è stato concesso alla nave Mare Jonio un porto sicuro a Pozzallo. Tuttavia, sabato mattina è stato emesso il provvedimento di fermo amministrativo nei confronti della nave.

L’accusa rivolta agli operatori della ONG Mediterranea solleva questioni cruciali riguardanti il ruolo delle organizzazioni umanitarie nel soccorrere i migranti in mare e nel garantire il rispetto dei diritti umani. L’episodio dell’apertura del fuoco da parte della guardia costiera libica ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle operazioni di salvataggio in queste acque e sulla cooperazione internazionale per garantire un soccorso sicuro e tempestivo dei migranti in difficoltà.