Sportello Unico Immigrazione: online la nuova piattaforma. Necessario lo SPID per accedere ai servizi

Roma, 23 maggio 2022 – Sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno è attiva da qualche giorno (precisamente dal 13 maggio) la nuova sezione Sportello Unico Immigrazione, attraverso la quale è possibile presentare online le domande per:

• ingressi per lavoro (flussi);

• conversioni di permessi di soggiorno da studio a lavoro o da lavoro stagionale a lavoro subordinato o autonomo;

• ricongiungimenti familiari;

• prenotazioni test di italiano per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

• prenotazioni test di italiano e/o di cultura civica e di vita civile in Italia per l’Accordo di Integrazione,

Per accedere al Portale Servizi, che è gestito dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, è necessaria un’identità digitale SPID. La nuova sezione Sportello Unico Immigrazione ha affiancato quella dedicata alle richieste di Cittadinanza Italiana. In entrambe le sezioni sono disponibili manuale utente, help desk e una serie di FAQ.