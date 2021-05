Studenti stranieri: al via le preiscrizioni dall’estero per l’anno accademico 2021/2022

Roma, 28 maggio 2021 – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito le procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione e il riconoscimento dei titoli degli studenti internazionali per i corsi di università, accademie e conservatori nell’anno accademico 2021/2022.

Le procedure riguardano le aspiranti matricole ancora all’estero, non gli stranieri che vivono già in Italia.

Gli studenti internazionali devono seguire la procedura per la preiscrizione e per il rilascio del visto d’ingesso, indispensabile per venire a frequentare in presenza.

Come segnalato sul sito ministeriale Integrazione Migranti, sul sito Studiare in Italia c’è un database con i posti riservati agli studenti internazionali in ogni corso dai diversi atenei italiani e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Sono inoltre disponibili la circolare con le procedure (in italiano e in inglese) e altri documenti utili. La domanda di preiscrizione per il rilascio dei visti d’ingresso va invece compilata sul portale UNIVERSITALY, nella sezione “Studenti Internazionali 2021”.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti