Lamorgese: “Presto un accordo con tutti i Paesi dell’Ue per la gestione dell’immigrazione”

Roma, 28 maggio 2021 – “Negli ultimi tempi abbiamo avuto dei giorni abbastanza tranquilli, però è un problema che va gestito con l’Europa, con cui stiamo prendendo tutte le misure necessarie e speriamo di arrivare presto a un accordo con tutti i Paesi”.

Lo ha spiegato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese incontrando i giornalisti a Palazzo d’Orleans di Palermo, sede della Regione Siciliana.

“Io sono stata in Tunisia con cui abbiamo una proficua collaborazione anche in termini di flessibilità per i rimpatri avendo anche dei voli aggiuntivi – ha sottolineato Lamorgese -. Con la Tunisia c’è un accordo che funziona perché facciamo circa 80 rimpatri a settimana. La Tunisia è un Paese sicuro, stabilito con un decreto interministeriale, e quindi su questo stiamo procedendo. Abbiamo trovato un accordo generale che prevede anche un partenariato da parte dell’Europa per fare risollevare le sorti economiche, finanziarie e sociali di quel Paese”.