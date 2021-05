L’Associazione Culturale Filippina del Piemonte (ACFIL) celebra i suoi 25 anni di servizio

Roma, 28 maggio 2021 – Era il 1996, quando un piccolo gruppo dei volontari, guidato da Minda Teves ha risposto positivamente alla richiesta di aiuto della comunità filippina in difficoltà a Torino.

E da quel lontano 1996 molte persone sono entrate a far parte dell’associazione, dedicando tempo ed energie, anche di fronte alle più grandi difficoltà, pur con mezzi a volte limitati, senza mai arrendersi.

Ecco come all’epoca, per festeggiare i suoi 25 anni, ACFIL sceglie di rinnovare la propria missione di aiutare il prossimo, soprattutto i più colpiti dalla pandemia. ACFIL continua a dare sostegno e assistenza a chi si è ammalato di COVID, a chi ha perso il lavoro, a chi è in quarantena e a chi ne ha bisogno.

ACFIL CARES o Constant Actions Responding to Emergencies caused by pandemic and Selfless Service, come dice il tema del 25° anniversario, è attualmente guidato dalla presidentessa Rosalie Bajade Cuballes.

Con la forte dedicazione dei membri, ACFIL è diventato anche il centro delle donazioni di altre agenzie come il Banco Alimentare del Piemonte per i vari prodotti alimentari, l’Eco dalle Città per verdura e frutta, la Farmacia Europea per i medicinali e altri articoli medici, PERMICRO per donazioni in denaro, così come lo Studio Segre e tanti altri che condividono il loro sostegno.

“l’integrazione e il benessere dei filippini lavoratori e le loro famiglie in Piemonte sono stati sempre lo scopo principale della nostra associazione. Ora, ACFIL si estende anche alle altre comunità”, dice la presidentessa.

“Io, in qualità di presidente di ACFIL ringrazio il Comune di Torino e l’Assessorato di Pari Opportunita Interculturale, tutti i nostri partner, sostenitori, collaboratori ed altre associazioni per il supporto e la collaborazione in questi 25 anni”.

Anche il Sindaco di Torino Chiara Appendino, in un video messaggio ha fatto i suoi auguri all’associazione (https://fb.watch/5MhzR884pd/)

“I miei più cari auguri ai vostri 25 anni di anniversario. E’ un’associazione che è sempre stata affianco della nostra città, della vostra comunità, la comunità filippina, è una comunità estraordinaria che ho avuto il modo di conoscere in questi 5 anni, nei momenti più facili come insieme organizzavamo diversi attività culturale e pur troppo anche nei momenti difficili come l’emergenza che abbiamo vissuto dove la comunità ha fatto parte da subito della rete di Torino per aiutare i più fragili. Grazie per la relazione cosi forte che c’è tra la città e la vostra comunità”.

Pagina ACFIL: https://www.facebook.com/acfiltorinopiemonte

ACFIL sa Torino, isang huwarang asosasyon para sa patuloy na adbokasiya ng Bayanihan sa Italya

