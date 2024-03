Tragedia nel Canale della Manica: bambina di sette anni annegata in imbarcazione sovraffollata di migranti

Roma, 4 marzo 2024 – Una tragedia ha colpito una piccola imbarcazione che trasportava 16 migranti dal nord della Francia alla Gran Bretagna attraverso il Canale della Manica, quando si è capovolta, causando la morte di una bambina di sette anni. Le autorità francesi locali hanno confermato l’incidente, sottolineando che l’imbarcazione non era di dimensioni adeguate per trasportare così tante persone.

Il tragico episodio si è verificato a pochi chilometri dalla costa, subito dopo che alcune persone si erano imbarcate sull’imbarcazione. L’autorità locale ha dichiarato in un comunicato che la barca non era progettata per sopportare un carico così pesante, e questo ha portato al rovesciamento immediato. I genitori della bambina annegata, insieme ad altri tre figli, sono stati trasportati d’urgenza in un ospedale di Dunkerque, evidenziando l’urgente necessità di affrontare la pericolosa situazione dei migranti che cercano di attraversare il Canale della Manica.

Le autorità locali sono al lavoro per indagare sulle circostanze che hanno portato al disastro, ma questo episodio mette in luce la necessità di affrontare il problema più ampio delle condizioni pericolose delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto di migranti.