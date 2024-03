Tragedia nel Mediterraneo: 50 persone morte su un gommone abbandonato

Roma, 14 marzo 2024 – Nelle acque del Mediterraneo, una tragedia senza precedenti ha lasciato il mondo sgomento. Cinquanta persone sono morte di ustioni, fame e sete su un gommone rimasto invisibile per una settimana, nonostante le disperate richieste di aiuto. Tra le vittime ci sono cinque bambini, il cui destino è stato sigillato da una serie di eventi che rivelano una terribile mancanza di soccorso umanitario.

I racconti di orrore riportati dai volontari di Sos Mediterranée, che hanno assistito i 25 superstiti recuperati dalla nave Ocean Viking in acque internazionali al largo della zona Sar libica, sono agghiaccianti. Le condizioni psicofisiche dei sopravvissuti sono drammatiche, e le loro testimonianze rivelano un quadro di abbandono e disperazione.

Secondo quanto riferito dai superstiti, il loro gommone alla deriva è stato avvistato da aerei ed elicotteri per giorni, ma nessun soccorso è mai arrivato. Senza cibo né acqua, molti sono stati costretti all’incoscienza, mentre altri hanno assistito impotenti alla morte dei propri compagni di viaggio.

La nave Ocean Viking è intervenuta in un tratto di mare privo di soccorsi da giorni, poiché altre tre navi umanitarie, la Sea Watch 4, la Sea Watch 5 e la Humanity1, sono sotto sequestro in Italia. Questa mancanza di risorse disponibili per il salvataggio ha reso la situazione ancora più disperata, lasciando decine di persone abbandonate al loro tragico destino.In giorni precedenti, l’organizzazione Alarm Phone aveva ricevuto una segnalazione di un gommone con 75 persone a bordo in cerca di aiuto, ma non è ancora chiaro se si tratti della stessa imbarcazione coinvolta nella tragedia.

Questo ennesimo incidente nel Mediterraneo solleva interrogativi su quale sia il vero prezzo dell’indifferenza e della mancanza di coordinamento nell’affrontare la crisi umanitaria che si sta consumando ai confini dell’Europa. Mentre il mondo continua a esprimere la sua solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, è urgente agire per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro.