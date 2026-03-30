Trattenimento dei richiedenti asilo: la Consulta richiama il legislatore

Roma, 30 marzo 2026 – La Corte Costituzionale interviene sul delicato tema del trattenimento dei richiedenti asilo nei centri per il rimpatrio, tracciando una linea chiara: la normativa è ammissibile solo se pienamente conforme alla Costituzione e al diritto dell’Unione europea. Con la sentenza n. 40, depositata oggi, i giudici costituzionali hanno dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte di Cassazione, ma hanno contestualmente lanciato un forte monito al legislatore affinché intervenga per rafforzare le garanzie contro possibili abusi.

Il nodo riguarda la disciplina che consente il trattenimento di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione anche dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale. In questi casi, il questore può disporre un nuovo trattenimento se ritiene la richiesta “pretestuosa”, cioè avanzata al solo scopo di ritardare o impedire l’espulsione.

Il provvedimento deve essere convalidato dalla corte d’appello competente, come previsto dall’articolo 13 della Costituzione, che impone il controllo dell’autorità giudiziaria su ogni limitazione della libertà personale. Tuttavia, se la convalida non arriva, la normativa consente comunque un ulteriore trattenimento fino a 48 ore, durante le quali può essere adottato un nuovo provvedimento basato su rischio di fuga o pericolosità sociale.

Proprio questo meccanismo aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale da parte della Cassazione, secondo cui il trattenimento automatico in assenza di convalida giudiziaria contrasterebbe con il dettato costituzionale.

La Consulta ha però ritenuto la questione non rilevante nel caso specifico esaminato. Il giudizio principale, infatti, riguardava esclusivamente la legittimità dell’ultimo provvedimento di trattenimento e non il periodo intermedio tra la mancata convalida e la nuova decisione del questore. Da qui la dichiarazione di inammissibilità.

Nonostante ciò, la Corte ha colto l’occasione per entrare nel merito del quadro normativo, sottolineando la necessità di un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

Secondo i giudici costituzionali, è legittimo l’obiettivo di evitare che la domanda di asilo venga utilizzata strumentalmente per eludere l’espulsione, soprattutto nei casi in cui lo straniero abbia commesso reati gravi o presenti un concreto rischio di fuga. Tuttavia, questo obiettivo non può essere perseguito a scapito delle garanzie fondamentali.

Il richiamo è netto: ogni limitazione della libertà personale deve rispettare rigorosamente le procedure previste dall’articolo 13 della Costituzione e gli standard europei. In assenza di tali garanzie, il rischio è quello di aprire la strada a decisioni arbitrarie, sia da parte delle autorità amministrative sia da parte dello stesso legislatore.

La sentenza si chiude con un invito esplicito al Parlamento a intervenire sulla disciplina vigente. L’obiettivo è renderla pienamente coerente con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea, rafforzando i meccanismi di controllo e tutela della libertà personale.

Un richiamo che arriva in un momento di forte dibattito politico e giuridico sulle politiche migratorie, e che riafferma un principio fondamentale: la gestione dei flussi migratori non può prescindere dal rispetto dello Stato di diritto.