Trento. Master DIRPOM: formare professionisti del diritto e delle politiche migratorie

Roma, 11 novembre 2025 – È online il bando per la IV edizione del Master DIRPOM – Diritto e Politiche delle Migrazioni, promosso dall’Università di Trento e diretto dal Prof. Fulvio Cortese. Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 30 novembre 2025.

Il Master DIRPOM si distingue per il suo approccio interdisciplinare, che integra competenze giuridiche, sociali e psicologiche. L’obiettivo è quello di formare professionisti qualificati in grado di comprendere e gestire le dinamiche migratorie in modo consapevole e aggiornato, affrontando i fenomeni migratori non solo dal punto di vista normativo, ma anche da quello sociale, politico e umano.

Con la nuova edizione, il percorso si evolve ulteriormente, diventando un Master di II livello. Questa trasformazione segna un passo avanti verso una formazione ancora più professionalizzante, con un forte orientamento alla pratica e alla costruzione di competenze operative.

Il Master DIRPOM rappresenta così un’importante opportunità per chi lavora o intende lavorare nel campo delle migrazioni, nelle istituzioni pubbliche, nel terzo settore, nelle organizzazioni internazionali o nei servizi territoriali.

Tutte le informazioni aggiornate, insieme al testo completo del bando, sono disponibili sul sito dell’Università di Trento (www.unitn.it) e sul sito ufficiale del Master DIRPOM (imigralab.org).