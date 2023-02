Uil Campania: “Pace si costruisce anche con accoglienza dei migranti”

Roma, 7 febbraio 2023 – “Napoli e la Campania sono sempre state città e regioni di pace e accoglienza, ma il governo sta cambiando questa tendenza”. Così Giovanni Sgambati e Camilla Iovino, rispettivamente segretario generale e segretaria regionale della Uil Campania con delega all’Immigrazione, insieme ai giovani del Servizio Civile Uniti, hanno accolto 106 migranti della nave Sea Eye 4 al molo 21 del porto di Napoli.

“Il governo sta ostacolando le azioni di salvataggio delle Ong con il nuovo decreto varato a dicembre, ma per la Uil e il sindacato, la vita delle persone viene prima di ogni altra cosa e deve essere sempre tutelata” – affermano. Invece di rendere più complicato il salvataggio in mare, Sgambati e Iovino suggeriscono azioni più decisive, con il sostegno dell’Europa, per ingressi regolari e un’accoglienza condivisa che diventi vera integrazione, non solo solidarietà.

“La pace può essere costruita anche attraverso l’accoglienza di persone che scappano da guerre, fame e persecuzioni, e Napoli e la Campania continueranno a essere un esempio di accoglienza e solidarietà. La Uil sostiene la salvaguardia della vita umana e l’importanza di un’accoglienza condivisa che porti vera integrazione” – concludono.