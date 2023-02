Ursula von der Leyen: “Serve una risposta europea sui migranti”

Roma, 23 febbraio 2023 – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato l’importanza di una risposta europea alla sfida della migrazione, durante il suo discorso all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Palermo. La Sicilia, che si trova al centro del Mediterraneo, è una delle principali porte d’ingresso per i migranti che cercano di raggiungere l’Europa.

Von der Leyen ha dichiarato che tutti i paesi europei devono fare la loro parte e sostenersi a vicenda per affrontare la questione dell’immigrazione. Ha anche sottolineato l’importanza di attuare insieme il piano europeo per la migrazione, al fine di creare un sistema europeo che funzioni non solo per la Sicilia, ma per tutta l’Europa.

La migrazione è una questione complessa e delicata, che richiede una risposta comune e coordinata a livello europeo. In passato, molti paesi europei hanno gestito la questione dell’immigrazione in modo individuale, portando a una mancanza di coerenza e di una visione comune.

Il piano europeo per la migrazione, presentato dalla Commissione europea nel settembre 2020, mira a creare un sistema di gestione dell’immigrazione più equo ed efficace. Il piano prevede una maggiore condivisione delle responsabilità tra i paesi europei, una maggiore solidarietà nei confronti dei paesi di prima accoglienza e una maggiore protezione per i migranti vulnerabili.

La presidente della Commissione europea ha affermato di essere impegnata al massimo per raggiungere l’obiettivo di un sistema europeo che funzioni per la Sicilia e per tutta l’Europa. Questo richiederà un’azione concreta da parte dei paesi europei, che devono mettere in atto il piano e lavorare insieme per affrontare la questione dell’immigrazione in modo efficace e umano.