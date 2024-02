Vertice Italia-Romania: il Ministro Piantedosi ha incontrato al Viminale il suo omologo e vice premier rumeno Predoiu

in

Roma, 19 febbraio 2024 -Nell’ambito del vertice intergovernativo Italia – Romania voluto a Roma dal Premier Giorgia Meloni, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha avuto una riunione bilaterale con il Vice Premier e Ministro dell’Interno Catalin Marian Predoiu.

In apertura dell’incontro il Ministro Piantedosi ha espresso «il fermo sostegno italiano al pieno ingresso della Romania nello Spazio Schengen».

«Nel quadro del rafforzamento strategico di collaborazione con la Romania – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – oggi abbiamo firmato una “Lettera di intenti” per rilanciare la cooperazione ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata transnazionale».

Nel corso del cordiale colloquio i due Ministri hanno concordato sulla necessità di rafforzare l’azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani e la lotta al terrorismo. In merito a questi temi il titolare del Viminale ha sottolineato che «la cooperazione tra le forze di Polizia costituisce uno dei settori portanti del partenariato italo-romeno come testimoniato da numerose operazioni di successo sia a livello bilaterale sia in ambito Interpol».