Von Der Leyen e il passo verso Meloni sui migranti: “Faremo di tutto per dei principi condivisi Ue”

Roma, 11 gennaio 2023 – L’apertura al dialogo dimostrata durante l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen è innegabile. Rispetto a novembre, e alla prima visita a Bruxelles di Meloni, infatti, si può dire che il clima sia significativamente cambiato, e in meglio. Nell’occasione, le due leader hanno affrontato alcuni dei temi più caldi, come quello dei migranti e nella necessità di principi condivisi Ue.

Migranti, incontro tra Meloni e Von der Leyen per discutere di principi condivisi

Come noto, l’obiettivo di Meloni era e rimane quello di riuscire a inserire nell’agenda Ue alcuni degli argomenti che ritiene particolarmente importanti. E vista la soddisfazione dello staff di Palazzo Chigi, pare che la presidente della Commissione Ue non si sia affatto tirata indietro. “Io la penso così, i nostri confini sono confini europei, di tutti, e credo che su questo principio dobbiamo lavorare insieme per sviluppare un Piano europeo che funzioni e sia efficace”, ha spiegato Meloni alla sua ospite. La risposta è stata lineare e dimostrativa di quanto sottolineato finora: “Faremo di tutto per arrivare a dei principi condivisi da tutti gli Stati membri”, ha infatti dichiarato Von dei Leyen. La stessa disponibilità, poi, viene palesata anche rispetto ad alcuni temi più spinosi, come gli accordi e le relazioni con i Paesi del Nord Africa.

Meloni, inoltre, ha chiesto di distinguere meglio la differenza tra i profughi e i migranti economici, e di rivalutare l’operato delle navi Ong. Questo, però, è un terreno molto difficile, considerando che la sua interlocutrice è tedesca e da poco Berlino, nella ultima Legge di Bilancio, ha inserito una serie di fondi per le stesse Ong che ogni giorno sono costrette a fare la guerra con il nostro governo. Ong, che, tra l’altro, battono bandiera tedesca. Di tutto questo, comunque, si discuterà probabilmente al prossimo incontro a Bruxelles fra un mese.

