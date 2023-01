Sette migranti trovati nascosti all’interno di un camion sull’autostrada a Genova, chiedevano asilo in Francia

in

Roma, 12 gennaio 2023 – Nella tarda serata di ieri, un autista di un camion in transito sullo svincolo della autostrada A12 al casello di Genova Est, ha scoperto sette migranti nascosti all’interno del suo mezzo. L’autista, sentendo dei rumori sospetti, ha deciso di fermarsi e controllare la situazione. Alla vista dei migranti, ha immediatamente chiamato la polizia stradale per segnalare la presenza dei clandestini.

Gli agenti della polizia stradale giunti sul posto hanno recuperato i sette migranti e li hanno portati in Questura per procedere con le formalità di identificazione. Stando a quanto appreso, i migranti, provenienti da diversi paesi africani, volevano raggiungere il confine con la Francia a Ventimiglia (Imperia) per chiedere asilo.

La scoperta di questi sette migranti nascosti all’interno di un tir, rappresenta un ulteriore episodio di un fenomeno sempre più diffuso nel nostro Paese, ovvero quello dei clandestini che tentano di entrare illegalmente in Italia utilizzando mezzi di trasporto commerciali.

La polizia stradale ha confermato di aver intensificato i controlli sui mezzi in transito sull’autostrada A12 al fine di prevenire e contrastare questo fenomeno.