Workshop a Roma per l’orientamento e l’inclusione dei giovani migranti

Roma, 14 novembre 2025 – Roma ospiterà mercoledì 3 dicembre 2025 una nuova iniziativa dedicata all’inclusione e all’orientamento dei giovani migranti. Il workshop, intitolato “Applicazione degli strumenti Skills4YOUth per supportare l’orientamento di MSNA e giovani migranti e rifugiati”, rappresenta un momento formativo rivolto agli operatori sociali della capitale. L’incontro, curato dall’UNICEF, si terrà dalle 9:15 alle 13:15 presso MaTeMù, in Via Vittorio Amedeo II, 14.

L’appuntamento rientra nelle attività promosse dall’Ufficio UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale in Italia (UNICEF ECARO) per rafforzare l’accoglienza, l’integrazione e lo sviluppo delle competenze dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), dei migranti e dei rifugiati. L’obiettivo è mettere a disposizione di operatrici e operatori strumenti concreti per sostenere i percorsi educativi e professionali dei giovani, favorendo processi di crescita personale e autonomia.

Durante la mattinata, i partecipanti avranno modo di confrontarsi in plenaria sulle principali sfide dell’orientamento al lavoro, condividendo esperienze e buone pratiche. Seguirà un approfondimento sul modello Skills4YOUth, che l’UNICEF sta promuovendo a livello europeo per rafforzare le competenze trasversali dei giovani in transizione verso l’età adulta. È prevista inoltre una sessione laboratoriale con attività pratiche, lavori di gruppo ed esempi operativi utili all’applicazione degli strumenti presentati.

Il workshop è rivolto a operatori sociali, educatori e assistenti sociali, ed è coordinato da CIES Onlus e CGIL Roma e Lazio, in collaborazione con l’UNICEF. L’iniziativa rientra nel progetto europeo AMIL – Alliance Multi-stakeholders for Migrants Integration and Labour, che promuove un approccio integrato all’inclusione socio-lavorativa dei giovani migranti.

Per partecipare è necessario inviare una e-mail a amilcoordination@cies.it. Inoltre, è disponibile la locandina con il programma completo della giornata.